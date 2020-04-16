الرئيس البرازيلى يقيل وزير الصحة بسبب كورونا

أقال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الخميس، وزير الصحة، لويس هنريك مانديتا، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".يذكر أن مقربين من وزير الصحة البرازيلي كشفوا عن تصريحات له الثلاثاء، لفريقه أكد فيها أن بولسونارو سيقيله على الأرجح هذا الأسبوع.ووفقًا للمقربين من وزير الصحة أخبر مانديتا مساعديه، أنه يخطط للبقاء في العمل، حتى يختار بولسونارو بديله.وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البرازيل إلى 20964 بخلاف الوفيات، فيما يعارض بولسونارو منذ أسبوعين، إجراءات الحجر الصحي ويدعم العودة إلى العمل، داعيا السكان والقساوسة الإنجيليين إلى العودة للشوارع.