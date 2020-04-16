أحمد كريمة: الصيام في رمضان لا يسبب الإصابة كورونا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأطباء قرروا أن الصيام في شهر رمضان لا يسبب الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف "كريمة" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفيصل في حسم أمر الصيام في شهر رمضان في زمن فيروس كورونا هو الطبيب لأنه صاحب التخصص.وتابع أحمد كريمة: "لم يصدر بيان معتمد رسمي من وزارة الصحة بأن الامتناع عن شرب السوائل وجفاف الحلق يسبب الإصابة بفيروس كورونا.. الأطباء هم أهل الذكر في الأمور الطبية التي ترتبط بالعبادات".وأردف: "الصيام فرض علينا في القرآن الكريم، والصيام في حق الأسوياء الأصحاء فرض عين ركن لا يترك، ولكن إذا كان هناك مريض بمرض مزمن قد يؤدي إلى هلاكه وأخبره الطبيب ألا يصوم فلا يصوم".واختتم كريمة: "ليس كل مريض يفطر وليس كل مسافر يفطر".