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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

600 تونسي عالقون على الحدود الليبية بسبب الحجر الصحي

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:43 م
الحدود الليبية
الحدود الليبية
وكالات
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أفادت منظمات إغاثة ومنظمات حقوقية في تونس، اليوم الخميس، بأن ما يفوق 600 تونسي عالقون على الحدود الليبية، بعضهم منذ نحو أسبوع، لأسباب لوجستية ترتبط بالحجر الصحي الذي يطبق على العائدين من الخارج خشية وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم.

وقال رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر التونسي المنجي سليم، إن المئات لم يتسن لهم الدخول إلى التراب التونسي، بسبب عدم جهوزية مراكز إيواء الحجر الصحي الإجباري.

وأضاف سليم الذي رأس مكتب المنظمة في ولاية مدنين جنوب البلاد: "لم نتلق إشعارا من السلطات حتى اليوم لإيواء العائدين، نحن جاهزون لإيواء عدد منهم في بعض المقرات والنزل المخصصة لذلك".

وفرضت تونس الحجر الصحي الإجباري على جميع التونسيين العالقين في الخارج بمجرد عودتهم.

ويجري ترحيل العالقين في رحلات منظمة غير أن الآلاف ما زالوا يواجهون صعوبات في تأمين عودتهم.

وقدرت وزارة الخارجية عدد التونسيين في ليبيا بنحو 30 ألف من بينهم المئات ممن فقدوا مورد رزقهم ومساكنهم لأسباب اقتصادية وعسكرية.

وقال مصطفى عبد الكبير العضو الناشط في المعهد العربي لحقوق الانسان إن التونسيين عالقون على الجانب الليبي للحدود ومن المتوقع دخولهم التراب التونسي خلال يوم أو يومين بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجيستية.

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