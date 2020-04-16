«هلت بشاير الخير».. توريد 275 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المحافظة بدأت في موسم توريد القمح لعام 2020، 15 أبريل الجاري، واستعدت المديرية، بالصوامع والهناجر، والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.وأضاف أن صوامع المحافظة تتمثل في، برج العرب بسعة 90 ألف طن، الكينج مريوط، العامرية، الصبحية، بسعة 60 ألف طن لكل منها، بالإضافة إلى "بنكرين" بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة الواحد 45 ألف طن، وهناجر الأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ في أجولة، بالإضافة إلى الشون والتي تتمثل في شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة.وأوضح، أنه تم تشكيل لجان لاستلام توريد القمح، تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة الصادرات والواردات، ومندوب من الشركة المسوق، ومندوب من جمعية القبانية.وأشار إلى أنه قد استقبلت محطات الاستقبال حتى الآن تحت اشراف محمود عبدالمعطي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، 14 سيارة محملة أقماح محلية معبأة، وسيارة أقماح محلية صب، وتم رفض سيارتين محملتين أقماح محلية تقدر بـ45 طن قمح محلي لاعتراض المورد على "التقريط"، وبلغ إجمالي التوريد لأول يوم من موسم التوريد 275.557 طن.