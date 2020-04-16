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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقفية الشباب تبث صلوات بصخة الخميس

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:41 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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بثت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات بصخة خميس العهد ضمن أسبوع الآلام، مباشر عبر صفحتها الرسمية تحت رعاية الأنبا موسى دون حضور من الأقباط.

وتحرص الكنائس على بث صلوات البصخة لنقلها الى الأقباط، بالتزامن مع غلق الكنائس للحد من التجمعات.
وبدأ الأقباط؛ في أسبوع الآلام؛ الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء؛ وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، وتمتد أسبوعا كاملًا، وتقام صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة؛ وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بوجبة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.

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