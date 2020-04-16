سماح برهومي تدعم الإيطاليين بغناء «إحنا الأقوى» بالإيطالية

طرحت المطربة سماح برهومي أغنية جديدة بعنوان "إحنا الأقوى" باللغة الإيطالية في رسالة إلى العالم، وأيضا تضامنا مع الشعب الإيطالي في محنته مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وتجيد سماح برهومي الغناء باللغة الفرنسية والإسبانية، وشاركها في الغناء باللغة العربية محمد بدرخان ومصطفى الجندى ومحمد السيد، والأغنية فكرة وكلمات علي المليجي وألحان وتوزيع محمد بدرخان.وتقول كلمات "إحنا الأقوى":"كلنا تجمعنا أرض واحدة.. توبتغطينا سما واحدة""إحنا أوراق من شجرة واحدة.. واحنا زهور في حديقة واحدة""إحنا اقوى مع بعضينا.. عشان واثقين في الله".