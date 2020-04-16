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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغربية» تصرف 8 ملايين جنيه لـ15 ألف عامل غير منتظم

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:31 م
العلاقات العامة
العلاقات العامة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلنت العلاقات العامة، بديوان عام محافظ الغربية، عن الانتهاء من صرف 7 ملايين و800 ألف جنيه منحة لنحو 15 ألفا و511 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، ولتلبية احتياجاتهم بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار محافظ الغربية، وفق بيان، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال 322 منفذ صرف، شملت 237 مكتبا للبريد، و77 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
العلاقات العامة
العلاقات العامة
العلاقات العامة
العلاقات العامة

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