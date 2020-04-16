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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

رسائل غرامية وألفاظ خادشة.. تسريبات صوتية تفضح عبدالله الشريف (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:31 م
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
سناء إسماعيل
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عرضت قناة "الحفلة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تسريبات صوتية تفضح الإخواني الهارب عبدالله الشريف، تحدث فيها عن الناشطة أمل عبد الله، وسبب انتقاده لها، وكذلك مكالمة سرية له مع إحدى الفتيات والتي حاول إيقاعها في شباكه.

- سبب هجومه على الناشطة أمل عبدالله

التسريب الأول يظهر عبد الله الشريف، وهو يبرر سبب هجومه على الناشطة أمل عبدالله قائلًا: "شفيت غليلي منها البنت دي، لأنها كانت غيظاني أوي.. لو هي انتقدت بفيديو انتقاد وخلاص كان عادي مكنتش جيت جنبها، لكن هي تيجي تطلع عليا اسم يبقى جت في منطقتي فاللي يجي عليَّ ما يكسبش.. إنتي اقعدي ركزي في التفاصيل وحبيني أكتر هتموتي عاشقة".

- وائل غنيم

تحدث عبد الله الشريف، عن وائل غنيم في تسريب آخر:، قائلا: "الحاجات دي بتتبعت لي على الخاص وبعمل نفسي من بنها ولا أرد ووائل غنيم هيموت من يومين وأرد عليه، ودلوقتي كلهم هيموتوا وأعمل لهم فيديو.. عشان الفيديو بتاعهم بيجيب 50 ألف، فلو أنا شيرته عندي هيجيب 2 مليون مشاهدة".

- تسريب صوتي يفضح علاقته بالنساء

قال عبدالله الشريف، في تسريب صوتي له مع فتاة حاول إيقاعها في شباكه: "إنتي أحلى منها إنتي ما شاء الله عليكي قمراية أصلا يعني ماشاء يا (أوزعة) إن شاء الله ربنا يجعل لنا لقاء عن قريب.. استني الفرصة المناسبة وأنا أرتبلك كل حاجة واحجزلك طيران والفندق اللي هتنزلي فيه، وتقولي رحلة مدرسية أو كلية أي بتنجان أيا كانت هظبطلك كل حاجة بس إنتي قوليلي ناوية على امتى هتلاقيني جاهز".

وأضاف: "طبعا إنتي أحلى منها أيوة فعلا عندي إيمو على التليفون التاني لا دا الرقم العراقي ما عنديش عليه"، مستطردًا: "عارف إن شخصيتك طيبة وجدعة وبس يا ستي ولو فكرتيني بالحلقات دي محتاج أدخل قفشات على الفيديوهات لأنها جد أوي".

كما عرض البرنامج، فيديوهات رومانسية يرسلها لحبيبته يوميًا عند خروجه من منزله مصحوبة برسائل صوتية وأغاني رومانسية ويكشف من خلال رسائله عن وقوعه في غرامها واشتياقه لها وأمنيته أن يمشي معها ويمسك يديها.

كما عرض البرنامج كذلك رسائل نصية مكتوبة تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

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