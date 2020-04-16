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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى اليوم

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:29 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد ابراهيم
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 1.707 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 20 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا الذى أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.

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