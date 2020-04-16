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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تعاود الهبوط مجددًا خلال التعاملات المسائية

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:25 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 18 عامًا بعد أن ارتفعت فى بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1 دولار للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو إلى 27.81 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو، مسجلًا مستوى 19.64 دولار للبرميل.

وتوقعت منظمة أوبك تراجع الطلب العالمي على النفط بوتيرة قياسية خلال العام الجاري، بفعل تأثيرات فيروس كورونا.

وقالت منظمة الدول المصدرة للخام في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، إنها خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 6.9 مليون برميل يوميًا، لتصبح النتيجة النهائية تتمثل في انخفاض تاريخي متوقع بنحو 6.8 مليون برميل يوميًا خلال عام 2020.

وأرجعت المنظمة الخفض الحاد إلى تأثير فيروس كورونا أنه بالنظر إلى التطورات الأخيرة، والشكوك المستقبلية، تظل المخاطر الهبوطية كبيرة، مما يشير إلى إمكانية إجراء مزيد من التعديلات، خاصة في الربع الثاني، إذا كانت البيانات الجديدة والتطورات الأخرى تتطلب مراجعات.

وتتوقع المنظمة وصول إجمالي الطلب العالمي على النفط في العام الجاري 92.82 مليون برميل يوميًا، على أساس توقعات بأن يشهد النصف الثاني من العام استهلاك أعلى من النصف الأول، كما تتوقع المنظمة أن يبلغ المعروض النفطي من خارج أوبك 63.47 مليون برميل يوميًا خلال عام 2020.

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