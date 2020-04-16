وزير الصحة الأسبق: مصر استعدت مبكرًا لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر لديها كوادر طبية عالية الكفاءة وبنية تحتية قوية في المجال الطبي، وقامت بالاستعداد مبكرًا لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين.جاء ذلك في كلمة الدكتور عوض تاج الدين، اليوم، في ندوة تفاعلية عن النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد (Online).وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل محافظة في مصر لديها مستشفى حميات وأخرى صدرية، ومصر لديها أكبر مستشفى للأمراض الصدرية في الشرق الأوسط وهي مستشفى صدر العباسية التي أسست 1893.وأوضح أن لدينا عدة آلاف من الأطباء لديهم زمالة الطبية وهي زمالة تدريبية، وكل الكوادر الذين تخصصاتهم لها علاقة بهذا الموضوع تفرغوا في هذا الاتجاه، ومن ليس مدربًا منهم يتم تدريبه، وكل أطباء الامتياز يساعدون على عملية التأهيل في الرعاية المركزة، لأن العالم كل 10 سنين يواجه جائحة، وبالتالي يجب أن يكون لدينا استعداد قوى للتعامل مع مثل الأوبئة.وأشار إلى أن مصر تعاملت مع هذه المشكلة في وقت مبكر، وكان عندنا نوع من الترصد الشديد لأمراض الإنفلونزا بصفة عامة وفيروسات الجهاز التنفسي بصفة خاصة، وذلك اعتبارا من موسم الحج الماضي أي في نهاية شهر أغسطس عام 2019، وقال: إنه منذ ظهور الفيروس في الصين بدأنا الاستعداد والتعامل مع هذه القضية ترقبا وتحسبًا لهذه الجائحة.وقال: "إنه بعد ظهور الحالات في مصر تم التركيز على الاكتشاف المبكر، ووضعنا خطة لمناطق العزل في مختلف محافظات الجمهورية، والاكتشاف الوقائي"، وأشار إلى أن هذا الفيروس تركيبه الجيني مختلف عن الفيروسات الأخرى وقوته الوبائية 10 أضعاف الفيروسات الأخرى، حسب أحد الأبحاث في الخارج.وأضاف: "حتى الآن الوضع في مصر متماشي مع الأرقام العالمية، حيث إن نحو 80% إلى 85% من الحالات تكون بسيطة أي تحمل الفيروس من غير ظهور أي أعراض عليها ومن كل مائة مصاب هناك ثمانية قد يحتاجون لدخول مستشفى، وقد يحتاجون إلى عناية مركزة".وتابع: أنه من المعروف أن فترة حضانة المرض تمتد حتى 14 يوما، وقد تطول في بعض الحالات ولكن بالنسبة لهذا العقار فبعد التجارب الإكلينيكية تبين أن هذا العقار يقصر فترة الحضانة إلى 4 أيام، حسبما قال الصينيون، وأوضح أن الأمر الثاني وفقا لتجارب الصين أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا التي دخلت الرعاية المركزة تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار.وقال إن هذا الدواء أتينا به ونقوم باختباره، وبدأنا اليوم اختباره على 50 مريضًا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، لافتا إلى أنه لم يقل أحد إنه يعالج الفيروس، ولكن نجربه من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على المرضى الذي يعانون من هذا الفيروس، وأضاف أن بروتوكول العلاج الذي ينفذ بمصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج.وأشار إلى أن الآلة العلمية الطبية المصرية رفيعة المستوى عملت على متابعة التجارب العالمية، قائلا: "أنا شخصيا عندي حصر بعدد التجارب التي تجرى في العالم على العقاقير القديمة والجديدة لمواجهة هذا الفيروس".وحول توطين الصناعات الدوائية في العالم العربي، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أهمية هذا التوجه، خاصة في ظل تصارع العالم على الأدوية والمعدات الطبية، وقال إن هذه التجربة الحالية يجب أن تعلمنا أن يصبح لنا كيان ننتج فيه لقاحات وأدوية وأجهزة طبية.من جانبها، أكدت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أهمية التنسيق الدولي وداخل المجتمعات لمكافحة المرض، مشيرة إلى أن المجتمعات يجب أن تكون شريكًا حيويًا في هذه الاستجابة، ولا يجب إلقاء كل شيء على النظام الصحي لأن انتشار العدوى يبدأ في المجتمع.وحول المخاوف من الوضع في شهري مايو ويونيو، قالت إن التدابير التي تأخذها الحكومات للتقليل من الحد من الانتشار، مع علاج أو عزل الحالات مهمة لمحاصرة المرض في الفترات القادمة.بدوره، أكد الأستاذ الدكتور علي حياصات، وزير الصحة الأسبق بالأردن، أهمية تغيير ثقافتا في الأكل والطعام، والمقاهي والكافيهات وما إلى ذلك، وطالب بتوسيع عملية إعادة تأهيل المستشفيات، والاستثمار في الكادر الطبي.وحذر الأستاذ الدكتور حمد المانع، وزير الصحة الأسبق بالسعودية، من التخويف المبالغ فيه إعلاميًا من مرض كورونا، قائلًا: "إن الخوف يقلل المناعة ويحدث مشاكل نفسية"، وأكد أهمية التنسيق بين الدول العربية في هذه الأزمة، مشيرا إلى تشابه الظروف بين الدول العربية، مما يؤكد أهمية تبادل الخبرات للتعامل مع الجائحة خاصة في ظل تداخل العلاقات بين الشعوب والبلدان العربية، ونوه بأنه في العالم العربي بصفة عامة الوضع الصحي أفضل من الدول الأخرى.