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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء حصاد 1000 فدان قمح في مشروع غرب المنيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:07 م
قمح
قمح
عبدالناصرمحمد
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تلقى وزير الزراعة السيد القصير، تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، متضمنا بدء أعمال حصاد 1000 فدان منزرعة بالقمح اليوم، واستعدادات حصاد بنجر السكر المقررة يوم 26 أبريل الحالي والتوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل في الزراعة خلال سبتمير المقبل.

وأشاد وزير الزراعة بالعاملين في مشروع غرب المنيا في ظل التحديات التي يواجهها الباحثون بمركز البحوث الزراعية والعاملين بالمشروع لتحويل التحديات لأحد نماذج النجاح في المشروعات التي تنفذها مصر في مجال استصلاح الأراضي ضمن خطة التوسع الأفقي لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، إنه من المقرر البدء في حصاد محصول البنجر بمشروع غرب المنيا على مساحة 3 الآف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع 3 شركات لإنتاج السكر وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة.

وأضاف عبدالعال أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر لـ5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد علي أية مساحات إضافية لزراعة بنجر السكر.

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