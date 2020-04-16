المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

عمل بعض الأدباء العرب في مهن شاقة صعبة في حياتهم قبل أن يكتسبوا شهرتهم كأدباء كبار ومثقفين في الوطن العربي:

خيري شلبي

واجه الأديب الراحل خيري شلبي صعوبة الحياة من طفولته وهو لا يزال في الصف الأول الابتدائي وبدأ العمل في مهنة شاقة، منها مع عمال التراحيل في التاسعة من عمره.

كما عمل بائعا متجولا "سريح"، و صبي ترزي، ومكوجي، وقهوجي، إلى أن انتقل للعمل "كمسري" في هيئة النقل العام.

حنا مينا

ولد الأديب السوري الراحل حنا مينا في أسرة فقيرة تسكن حي "المستنقع" في لواء الإسكندرون السوري، بمدينة اللاذقية، وتوقف عن الدراسة بعد المرحلة الابتدائية بسبب الفقر الشديد الذي كانت عليه أسرته.

حكى الأديب الرحل تفاصيل حياته، في كتابه "كيف حملت القلم؟"، وذكر أن معلمته في المرحلة الابتدائية تنبأت بأنه سيصبح كاهنًا أو شرطيًا، لكنه صار حلاقًا بعد أن عمل مربيًا للأطفال عند بعض الأسر ميسورة الحال، ثم بحارًا في ميناء اللاذقية، وأن هذه الطفولة القاسية شكلت وعيه، وسببت له صدمة انعكست على رؤيته الأدبية للعالم والحياة.

محمد شكري

ولد الأديب المغربي محمد شكري عام 1935 وقضى فترة طفولة صعبة واضطر ليبدأ العمل وهو طفل صغير، لذلك تنقل بين مهن كثيرة ليعين نفسه على الحياة فعمل في بيع الجرائد ومسح الأحذية.