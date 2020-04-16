شركة برازيلية تجري دراسة حول عقار هيدروكسي كلوروكوين لعلاج الكورونا

بدأت شركة الأدوية البرازيلية العملاقة "إي. إم. إس" دراسة واسعة حول استخدام عقار الهيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).تشتمل دراسة "إي. إم. إس" على استخدام العقار إلى جانب المضاد الحيوي زيسرومايسين مع حوالي 1000 مريض، يعانون من أعراض حادة ومعتدلة للالتهاب الرئوي، بحسب روبرتو أمازوناس رئيس الشؤون الطبية في الشركة البرازيلية.كما سيتم منح العقار لعدد 1300 مريض حالتهم بسيطة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أمازوناس قوله: "ما نحاول اكتشافه هو بيانات علمية تدعم استخدام العقار لمعرفة ما إذا كان مفيدا فعلا.. فريق الدراسة يعمل على مدار الساعة لاعتماد البروتوكول العلاجي الذي يتضمن هذا العقار".ويشارك في هذه الدراسة مجموعة من أكبر المستشفيات في البرازيل، منها ألبرت أينشتاين وسيريو ليبانس إلى جانب 60 معملا.وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، والذي وصل إلى 28320 حالة و1736 وفاة حتى أمس، بحسب بيانات وزارة الصحة البرازيلية.وبسبب النقص الشديد في وسائل التحليل، والكشف عن فيروس كورونا يرى بعض الخبراء أن العدد الحقيقي للإصابات في البرازيل يبلغ حوالي 12 مثل الرقم المعلن رسميا.