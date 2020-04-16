النمسا ترحب بتبادل المعتقلين في شرق أوكرانيا

أعرب وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، عن ترحيب بلاده بالإفراج المتبادل وتبادل المعتقلين في شرق أوكرانيا.وقال وزير الخارجية - في تصريح اليوم الخميس: إن هذه خطوة طال انتظارها وجرى تحديدها في قمة نورماندي في ديسمبر الماضي، معتبرا أنها تقدم إجراءً هامًا لبناء الثقة من أجل الوصول إلى حل مستدام وسلمي للصراع.من جانبها، رحبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالإفراج المتبادل اليوم، وتبادل المعتقلين فيما يتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا.وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم: إن هذه الخطوة - التي تمت قبل عيد القيامة الأرثوذكسي الأحد المقبل - لها صدى رمزي خاص، متمنيا أن تساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين مع تنفيذ أحكام أخرى من اتفاقيات مينسك.