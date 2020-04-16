برومو «النهاية» لـ يوسف الشريف يتصدر تريند «يوتيوب» (فيديو)

تصدر الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "النهاية" الذي يخوض بطولته الفنان يوسف الشريف والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، المحتويات الرائجة في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وحصل إعلان مسلسل النهاية والذي طرح على القناة الرسمية لشركة "سينرجي" المنتجة، المركز السادس في "تريند" موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث تخطت نسبة المشاهدة المليون الأول منذ طرحه أول أمس.وظهر يوسف الشريف، في البرومو كاشفا بعض كواليس المسلسل وفكرته التي تتحدث عن المستقبل، وهو العمل الذي يقوم بإخراجه ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف، ويشارك فيه كل من ناهد السباعي وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وآخرين.