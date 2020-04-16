رئيس «ناصر الجديدة» يتفقد مشروع سكن مصر

تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أعمال مشروع «سكن مصر» الجديد ويشمل ١٢٠٠ وحدة سكنية.وتابع رئيس الجهاز تنفيذ الشركات العاملة بالمشروع للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق سبل الوقاية طبقا لتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي بين العاملين وارتداء الكمامات.وشدد على ضرورة الالتزام التام بسبل الوقاية مع استمرار العمل بكامل طاقتها للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد له.