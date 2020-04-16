إحالة المتهمين بقتل سائق توك توك فى الخانكة للجنايات

أمرت نيابة الخانكة بإحالة المتهمين بقتل سائق توك توك لرفضه تحميل بضائع مسروقة لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هما منصور.م، طارق ش عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة وأقرا بارتكابهما جريمة قتل المجني عليه حمادة ع سائق توك توك مستخدمين سلاحا أبيض بعد رفضه استقلالهما التوك توك معه وبحوزتهم بضائع مسروقة ورفض توصيلهما فطعناه، واستقلا التوك توك.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة بالعثور على جثة سائق توك توك بها عدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهما أقرا بارتكاب جريمة قتل المجني عليه لرفضه تحميل بضائع مسروقة، وتوصيلهما وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

