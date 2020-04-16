برلمانى: رجال الشرطة يقومون بجهود مضنية للدفاع عن الوطن

أشاد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل للدفاع عن الوطن، سواء في معركة التصدي للإرهاب الأسود الذي عاد ليطل برأسه من جديد في البلاد، أو لمتابعة تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية وحظر التجول للتصدي لفيروس كورونا.ولفت في بيان له اليوم، بإشادة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بدور رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وتوجيه أسمى معاني التقدير والامتنان لهم على ما يبذلونه من جهودًا مُضنية في سبيل حماية أرواح المواطنين، إلى جانب ترصد ومكافحة أي عمليات إرهابية فى أى بقعة من ربوع الوطن، يكون هدفها زعزعة أمن الوطن وهز استقراره.وقال إن أبطال الشرطة البواسل وطوال السنوات الماضية في مكافحة الإرهاب، ضحوا بالغالي والنفيس وبأرواحهم فداء للوطن وسقوط أبطالا منهم شهداء خلال التصدي لخلية الأميرية الإرهابية يؤكد على هذا الدور البطولي وتميزه، قائلا إن الأمن المصري هو صمام آمان لمصر ضد المتآمرين والمخربين والإرهابيين.