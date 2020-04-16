الأردن تحت ضغط «مالي» بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، إن أولويات الإنفاق تغيرت في ظل الضغوط التي تتعرض لها الدولة جراء انكماش حاد في النشاط الاقتصادي نتج عن إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال الرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية "الإنفاق الجاري" الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الصعاب عن الأردنيين في ظل تراجع الدخل بسبب إغلاقات الشركات.ويقول المسئولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام، بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف تعزيز النمو المتباطئ وتشجيع الاستثمار.