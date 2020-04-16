القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

نفت وزارة القوى العاملة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى، لتسجيل بياناتها والحصول على منحة الـ٥٠٠ جنيه التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي ١٥٠٠ جنيه، وذلك للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.وأكدت الوزارة، أن ذلك الأمر ما هو إلا إشاعة لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه تم فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة لمدة أسبوعين كاملين، تم خلالهم تسجيل ما يقارب من ٢ مليون عامل، وبعد تنقيحهم، وحذف غير المستحقين، وصل العدد لنحو مليون و٥٠٠ ألف عامل، تم صرف المرحلة الأولى من المنحة وقدرها ٥٠٠ جنيه لعدد منهم خلال الفترة من الإثنين الماضي، وحتى اليوم الخميس، كما سيتم صرف المنحة للمتخلفين عن مواعيد صرفهم خلال أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠ إبريل الجاري.