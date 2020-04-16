مرشحة رئاسية تعلن تأييدها لـ بايدن في الانتخابات الأمريكية

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن، أنها لن ترفض خوض السباق إلى البيت الأبيض إلى جانب متصدر الانتخابات التمهيدية جو بادين.وأشارت وران - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أنها ستقبل عرضا بايدن لتكون نائبة له.وكانت وارن قد أعلنت في وقت سابق دعمها لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.وحظيت إليزابيث وارن، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي.