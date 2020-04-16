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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشحة رئاسية تعلن تأييدها لـ بايدن في الانتخابات الأمريكية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:35 م
جو بادين
جو بادين
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أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن، أنها لن ترفض خوض السباق إلى البيت الأبيض إلى جانب متصدر الانتخابات التمهيدية جو بادين.

وأشارت وران - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أنها ستقبل عرضا بايدن لتكون نائبة له.

وكانت وارن قد أعلنت في وقت سابق دعمها لبايدن في السباق إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحظيت إليزابيث وارن، بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في الخامس من مارس الماضي.

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