أستاذ قانون دولي: تخلي أمريكا عن دعم «الصحة العالمية» دليل إخفاق ترامب

وصفت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي وخبير الشؤون الدولية، أن رد الفعل الأمريكي أو الانسحاب من دعم منظمة الصحة العالمية خاصة من الناحية التمويلية، أمر متوقع ولكن التوقيت غير متوقع، مؤكدة على إخفاق الولايات المتحدة بالإدارة الحالية للمرة الثانية على التوالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا من الناحية الإنسانية وتطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان.وأوضحت أستاذ القانون الدولي، في تصريحات صحفية لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع وغيرها من الدول الخروج من الأزمة إلا بالتكامل والتعاون، لأن مثل هذا التهديد هو تهديد عالمي مشترك ولا يقتصر علي دولة دون غيرها، لافتة إلى أن هذا الانسحاب من دعم منظمة بحجم منظمة الصحة العالمية لا ينم على استقرار في الصفوف الأمريكية وإنما على تزايد حدة التخبط وإخفاق في إدارة الأزمة.وأشارت موسى إلى أن ما يحدث الأن وتشهده البشرية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتخبط في إدارات الدول، ما هو إلا جرس إنذار جديد نحو تغيير في النظام الدولي الذي بات مسالة ملحة، مضيفة أن النظام العالمي الجديد سوف يشهد بزوغ قوى جديدة وخسوف أخرى.