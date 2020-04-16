إحالة عاطل للجنايات بتهمة محاولة قتل سيدة لسرقتها في المطرية

أمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل سيدة بهدف سرقة مصوغاتها بمنطقة المطرية.وكشف أمر الإحالة، أن المتهم هو "عاطف. م" عاطل وأقر بارتكابه جريمة الشروع في قتل "م. ع" 55 عاما، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.وأقر المتهم، بسرقة مصوغاتها والتي تقدر بـ38 ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية، يفيد بقيام عاطل بالشروع في قتل سيدة وسرقة مصوغاتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأرشد عن مكان ما تبقى من المصوغات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.