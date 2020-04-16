روسيا وألمانيا يبحثان هاتفيًا تطورات جائحة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا اليوم الخميس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية، بأن الوزيرين تناولا تطورات انتشار الفيروس في العالم والدولتين على وجه الخصوص، مشيرا إلى تطابق مواقفهما بشأن ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي في سبيل مواجهة الوباء، مضيفا أن لافروف وماس دعيا إلى عدم تسييس هذا الملف، معتبرين أن تسييس جائحة كورونا "غير مقبول".وأوضح البيان، أن الوزيرين تطرقا - كذلك - إلى تسوية الأزمة الأوكرانية وأهمية دفع طرفي النزاع إلى تطبيق الاتفاقات، التي جرى التوصل إليها ضمن إطار "رباعية نورماندي" بالكامل عبر آليات مجموعة الاتصال الخاصة.ولفت وزير الخارجية الروسي - بحسب البيان - إلى ما وصفه بـ"الخطوات غير البناءة من قبل حكومة كييف"، التي تعيق التطبيق الكامل لمجموعة اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.وذكر بيان الخارجية الروسية، أن لافروف وماس اتفقا على مراعاة مستجدات الوضع خلال تحضير القمة الافتراضية لزعماء دول "رباعية نورماندي"، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد، موضحا أنهما بحثا أيضا عدة مسائل متعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.