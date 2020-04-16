رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا وألمانيا يبحثان هاتفيًا تطورات جائحة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:33 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا اليوم الخميس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية، بأن الوزيرين تناولا تطورات انتشار الفيروس في العالم والدولتين على وجه الخصوص، مشيرا إلى تطابق مواقفهما بشأن ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي في سبيل مواجهة الوباء، مضيفا أن لافروف وماس دعيا إلى عدم تسييس هذا الملف، معتبرين أن تسييس جائحة كورونا "غير مقبول".

وأوضح البيان، أن الوزيرين تطرقا - كذلك - إلى تسوية الأزمة الأوكرانية وأهمية دفع طرفي النزاع إلى تطبيق الاتفاقات، التي جرى التوصل إليها ضمن إطار "رباعية نورماندي" بالكامل عبر آليات مجموعة الاتصال الخاصة.

ولفت وزير الخارجية الروسي - بحسب البيان - إلى ما وصفه بـ"الخطوات غير البناءة من قبل حكومة كييف"، التي تعيق التطبيق الكامل لمجموعة اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وذكر بيان الخارجية الروسية، أن لافروف وماس اتفقا على مراعاة مستجدات الوضع خلال تحضير القمة الافتراضية لزعماء دول "رباعية نورماندي"، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد، موضحا أنهما بحثا أيضا عدة مسائل متعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.

موضوعات متعلقة

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الصحة: 13 وفاة.. و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث «الوزراء» يحذر: تنفيذ قرارات الحكومة بـ«شدة» في شم النسيم

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

نجم الساعة

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

جدعنة المصريين.. مطعم يقدم وجبات مجانية لمتضرري أزمة «كورونا» (صور)

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
جمال طه
تطورات «مبشرة» فى توازنات أزمة «سد النهضة»
ماجد حبته
دعاية «أحفاد جوبلز» لإسرائيل
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»

الكاتب اللبنانى لطيف زيتونى ضيف قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب

«ثقافة حلب» السورية تبث فعالياتها «أونلاين»

الطبيب المصري شخصية عدد مجلة الفنون من هيئة الكتاب