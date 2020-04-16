رئيس جهاز ٦ أكتوبر الجديدة يتفقد مشروعات الـ٨٠٠ فدان

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة المشروعات الجارية بمنطقة الـ٨٠٠ فدان.وأكد «النجار» ضرورة تسليم المواطنين وحداتهم السكنية دون أي ملاحظات في التشطيب، مناشدا المواطنين بالتعامل مع ممثلي الجهاز فقط حيث هم الجهة المختصة بتسليم الواحدات طبقا للمواصفات وشروط التعاقد.