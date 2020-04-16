البرتغال تمدد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

أعلنت البرتغال تمديد حالة الطوارئ في البلاد، لفترة أسبوعين إضافيين في إطار مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.ووافق البرلمان البرتغالي، اليوم الخميس، على اقتراح بمرسوم في هذا الصدد قدمه رئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوسا.وفرضت البرتغال حالة الطوارئ، لمدة أسبوعين يوم 18 مارس، ثم مددتها حتى السابع عشر من أبريل الجاري.وستستمر حالة الطوارئ الآن حتى الثاني من مايو المقبل.