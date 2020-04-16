مسلسلات رمضان تتسبب في أزمة بتونس والقضاء يتدخل (فيديو)

طالت تأثيرات فيروس كورونا، كل مناحي الحياة ومختلف القطاعات والصناعات وجزء منها مسلسلات رمضان، حيث توقف تصوير الكثير منها الأمر الذي تسبب في خروجها من السباق الرمضاني.وكشفت الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، أن فيروس كورونا تسبب في أزمة كبيرة بسبب وقف تصوير الأعمال الفنية بتونس، ولذا طالب النجوم وزارة الثقافة بإيجاد حل لاستكمال تصوير مسلسلاتهم الرمضانية.واستجابت وزيرة الثقافة التونسية شيراز العتيري، للأصوات الراغبة بإتمام تصوير مسلسلاتهم، وسمحت باستئناف تصوير المسلسلات والأعمال الرمضانية شرط التزامهم بقواعد صارمة وقائية وصحية لحماية العاملين في مواقع التصوير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وعدم الخروج من المواقع إلا بعد انتهاء التصوير ونقلهم بعد ذلك إلى الحجر الصحي، وقوبل طلبها باعتراض من قبل بعض الممثلين والمخرجين الذين رأوا أنه جاء انتصارًا للمنتجين على حسابهم.وردت الوزيرة على الانتقادات التي تعرضت لها بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باللغة الفرنسية هاجمت فيه الشعب التونسي، ولكنها عادت واعتذرت، مؤكدة أن ردها جاء بسبب التعليقات التي تلقتها على قرار عودة الأعمال الفنية.وأصدرت محكمة تونسية قرارًا بتأجيل قرار وزارة الثقافة التونسيّة القاضي بالسّماح باستئناف تصوير المُسلسلات والأعمال الدرامية الرمضانية بسبب الأخطار التي تهدد سلامة الممثلين.