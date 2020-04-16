حصيلة وفيات «كورونا» في العالم تتخطى الـ 140 ألفا

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم 140 ألفا، نحو ثلثيها في أوروبا، وفق إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الخميس.وبلغ إجمالي الوفيات بكوفيد-19، منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر، 140902 حالة في العالم، بينها 92900 حالة في أوروبا من أصل مليون و82135 إصابة.في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا لوفيات كوفيد-19، بلغت الحصيلة 31590 حالة وفاة، تليها إيطاليا مع 22170 حالة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة، ثم فرنسا مع 17920 حالة وبريطانيا مع 13920 وفاة.