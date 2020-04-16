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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار «كورونا» في الغربية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:26 م
تعقيم
تعقيم
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد محافظ الغربية، انتشار فرق الطب الوقائى فى جميع قرى ومراكز المحافظة لتعقيم المنشآت العامة والمصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنين لتعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا، موضحا أن حملات التعقيم انتهت من تطهير وتعقيم 8870 منشأة حكومية، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت 2082 مسجدا، و50 كنيسة، و1657 مدرسة، و3309 شوارع وميادين رئيسية، و708 مواقف سيارات، و493 منشأة صحية، و252 سوق، و10 محاكم، و204 بنك، و100 قسم شرطة.

وأكد استمرار حملات التطهير والتعقيم بكافة مدن ومراكز المحافظة، واستمرار المتابعة اليومية، ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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