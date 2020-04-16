مباحثات «كويتية ـ أمريكية» بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا

بحث وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي بينهما حرصهما على عمق العلاقات وتميزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما بالإضافة إلى بحث آخر التطورات المتسارعة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين نحو التصدي لتداعياته، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".من ناحيته؛ جدد الناصر تضامن الكويت مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في مواجهة انتشار كورونا، متمنيا للولايات المتحدة وشعبها السلامة وتجاوز هذه الأزمة.من جانبه؛ أعرب بومبيو عن دعم وإشادة الولايات المتحدة بالإجراءات التي تتخذها الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء، متمنيا للجميع السلامة من تداعياته.يذكر أن الولايات المتحدة سجلت اكثر من نصف مليون إصابة وحوالي 30 ألف وفاة حتى الآن.