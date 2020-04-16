هنا المتحف الكبير.. إنجاز 96% من الأعمال الإنشائية.. و«كورونا» لم يوقف العمل

■ بداية.. ماذا عن قرار تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير؟



■ كيف أثرت تداعيات انتشار الفيروس على العمل بالمشروع؟



■ ماذا عن الإجراءات الاحترازية المنفذة بالمشروع؟



■ كيف طبقتم قرار تخفيض العمالة بالمشروع؟



■ ماذا عن العمالة المؤقتة المشاركة فى العمل؟



■ ما آخر التطورات فى مجال تأمين المتحف المصرى الكبير؟



■ هل الآثار آمنة حاليًا فى معامل الترميم؟



كشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، عن تنفيذ ٩٦٪ من الأعمال الإنشائية بالمشروع، مشيرًا إلى أن النسبة الباقية تختص بالأعمال الأثرية الدقيقة التى تحتاج لخبرات الأجانب.وقال، فى حواره مع «الدستور»، إن العمل فى المشروع لا يزال مستمرًا، مع مراعاة تقليل العمالة وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن موقع العمل يخضع لإجراءات صارمة فى مجال التعقيم والتطهير، مع توفير وحدة طبية لقياس حرارة العاملين والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل يومى.- تأجيل الافتتاح لا يختص فقط بالمتحف الكبير، الذى كان مقررًا افتتاحه أواخر العام الجارى، بل شمل كل المشروعات الاستراتيجية الأخرى ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وهذا قرار متزن من جانب الدولة، وإن كان البعض يترجمه بشكل خاطئ، لأن الهدف من وراء هذا التأجيل هو الحفاظ على العمالة المصرية، ولا يعنى مطلقًا أن الأعمال ستتوقف، لأن العمل بالمشروعات الاستراتيجية وبالمتحف لم ولن يتوقف ليوم واحد، لأن نسبة تزيد على ٤٠٪ من الاقتصاد القومى تعتمد على قطاع التشييد والبناء، لذا لا يمكن تعطيله ببساطة.كما أنه ليس من المعقول أن نفتتح هذا المتحف الذى سيكون هدية مصر للعالم، فى الوقت الذى ينشغل فيه الجميع بمحاربة «كورونا».وبشكل عام، نحن ما زلنا مستمرين فى الأعمال الإنشائية للنسبة المتبقية من أعمال المشروع وهى لا تزيد على ٤٪، أما الأعمال التى تخص المقتنيات الأثرية وطريقة العرض فهى بحاجة لعودة الشركات الأجنبية التى غادرت إلى بلادها بسبب «كورونا»، ولذلك نحن نرتبط بموعد عودتهم، الذى لم يتحدد بعد، خاصة أن غيابهم جاء لظرف إنسانى قاهر، فى ظل رغبتهم فى العودة إلى بلادهم والبقاء مع ذويهم، فى ظل ما يعانيه العالم حاليًا، وهو أمر لا نستطيع لومهم عليه.وعلى أى حال، نحن نقوم حاليًا بنقل القطع الأثرية كبيرة الحجم إلى أماكنها وثبتنا عددًا من القطع فى أماكنها بـ«الدرج العظيم»، كما بدأنا تجارب الإضاءة عليها.- المشروع ينفذ على نحو ١١٨ فدانًا، وقد انتهينا من ٩٦٪ من الأعمال الإنشائية به، لذا لم يعد يتبقى سوى نسبة ٤٪، كما قلت، لكنها تتعلق بالجزء الأكثر تعقيدًا، الذى يحتاج إلى دقة عالية من أجل إظهار جمال المتحف، وهذا الجزء تنفذه نحو ٧٥ شركة استشارية من أكثر من ٥٠ دولة مختلفة.ومع اتخاذ مصر قرارها بوقف الطيران، اضطر نحو ٣٠ خبيرًا أجنبيًا والعاملون بـ١١ شركة و٤ مصممين إلى مغادرة الموقع فورًا، بإجمالى نحو ألف شخص، وكان عمل هؤلاء يتعلق بإنهاء الجزء المتبقى من المتحف، وأعمال العرض المتحفى التى تحتاج إلى عمالة أجنبية، بالإضافة إلى تأثر الإمداد بالخامات المستوردة بشكل كبير.ونحن من جانبنا نعمل على الأقسام التى تحتاج فقط إلى خامات وعمالة مصرية، كما نعمل بطاقة عمالية تصل إلى نحو ٥٠٪ فقط من الطاقة الكلية.- بدأنا التدابير الاحترازية والوقائية مع أول إعلان عن ظهور حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، والتى كانت تخص أحد السائحين بالأقصر، ونفذنا تدابير الوقاية بدقة شديدة، خاصة أن لدينا أكثر من ٥ آلاف عامل موجودين بشكل دائم داخل المشروع.كما أن ٦ مهندسين أجانب من العاملين بالمشروع كانوا فى الأقصر وقت اكتشاف الحالة الأولى، وهم يحملون جنسيات ألمانيا وسويسرا وإنجلترا وبولندا، ورغم عدم ظهور أى أعراض تدل على إصابتهم بالفيروس، فإننا أصررنا على فحصهم طبيًا، ولم نسمح بدخولهم أرض المشروع إلا بعد أن تأكدنا من سلبية النتائج.وبالإضافة إلى ذلك، كان أحد الزملاء من اللجنة الهندسية مرافقًا لى فى رحلة عمل بالخارج، وعند عودتنا ظهرت عليه بعض الأعراض، فتوجهنا به إلى حميات العباسية لإجراء الفحوصات التى جاءت سلبية، كما أنى توجهت للفحص بمستشفى المعادى التابع للقوات المسلحة، للاطمئنان على عدم إصابتى، قبل عودتى إلى ممارسة عملى داخل المشروع.ووفقًا لذلك، استعنا بدءًا من ٧ مارس الماضى بترمومتر حرارى ليزرى للكشف على كل المترددين على المشروع عند الدخول أو الخروج من المواقع، كما جعلنا التعقيم الطبى يمر على جميع العاملين أثناء فترات العمل، بالإضافة إلى أعمال الرش العادية.وبعد ذلك بدأنا توزيع الكمامات الطبية على كل العاملين، وهذا ما يجرى حتى الآن بصورة يومية، بالإضافة إلى نشر التعليمات الإرشادية الخاصة بالفيروس فى جميع أرجاء المشروع.وحاليًا يجرى تعقيم الموقع بالكامل ٣ مرات يوميًا، بالإضافة إلى الوجود الدائم لنقطة طبية تضم من ٧ إلى ٨ أطباء بتخصصات مختلفة، للاطمئنان على صحة العاملين، وهناك تقرير طبى يعرض علىّ يوميًا حول درجات حرارة العاملين، أو المترددين على المشروع.ومنذ بداية الأزمة رصدنا ٣١ حالة ارتفاع فى درجات الحرارة بين صفوف العاملين، كما أن نحو ١٩٥ من القاطنين بالمناطق التى ظهر بها الفيروس خضعوا للحجر المنزلى مدفوع الأجر لمدة ١٤ يومًا، مع التنبيه عليهم بالتوجه إلى مستشفيات الحميات حال ظهور أى أعراض إصابة عليهم.- بعد مغادرة الشركات الأجنبية، اجتمعت بكل المسئولين بالشركات المحلية لوضع آلية لتقسيم العمل مع طمأنة العمال، وبدأنا بخفض العمالة بنسبة ٨٠٪، مع الإبقاء على ٢٠٪ فقط، وبعد ذلك رفعنا نسبة الحضور إلى ٧٠٪، ثم إلى ٥٠٪ مع تنفيذ الإجراءات الوقائية، لذا فأعداد العاملين بالمشروع تصل حاليًا إلى نحو١٧٠٠ عامل، ومن المستهدف رفعهم إلى ٢٠٠٠ قريبًا، بالإضافة إلى نحو ٣٠٠ مهندس ومشرف، يمثلون ٣٧ شركة، من أصل ٧٥ شركة استشارية.كما أننا راعينا أثناء تنفيذ قرار ترشيد العمالة أن تتوافد العمالة المحترفة والمدربة على فترات تبدأ من ٦ صباحًا إلى ٧ صباحًا لمنع التكدس أثناء الدخول والخروج، مع إتاحة الفرصة لتعقيم العمال والأتوبيسات، أما راحات العمال أثناء نوبات العمل فتم تقسيمها إلى ٣ مراحل لمنع التجمعات.وبالإضافة إلى ذلك عقدنا دورة تدريبية مع كل العاملين بالمتحف للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه، وقرارات الدولة الخاصة بالحظر، كما نخطط حاليًا لتقسيم العمل على ورديتين، واحدة صباحًا والأخرى مساء، مع توفير أماكن إقامة ملائمة للذين نحتاج لوجودهم بشكل دائم.- العمالة المؤقتة تمثل قرابة ٨٠٪ من قوام العاملين بقطاع التشييد والبناء، لذا لا يمكن الاستغناء عنهم، ووفقًا لذلك وجهنا كل المقاولين العاملين معنا بصرف يوميات العمالة بصورة منتظمة، حتى لأولئك الذين تم ترشيدهم، لعدم الإضرار بهم، فى إطار خطة الدولة للإبقاء على العمالة المؤقتة.- المتحف مؤمن بتقنيات عالية الجودة، بداية من الأسوار الخارجية وصولًا لكل المداخل والمخارج، فليس هناك سنتيمتر واحد غير مغطى أو مؤمن بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، ولدينا نحو ٢٨ نظامًا للسيطرة والتحكم لتأمين المشروع، بالإضافة إلى أجهزة حديثة للكشف عن المعادن والفيروسات، وكذلك تجارب محاكاة للحرائق، يجرى تدريب العاملين عليها.- معامل ترميم القطع الأثرية بالمتحف الكبير تعد من أكبر المعامل فى العالم، وهى معقمة تعقيمًا شاملًا قبل ظهور «كورونا»، نظرًا إلى حساسية الخامات التى تتعامل معها وتأثرها الشديد بأى ميكروب.وبعد «كورونا» تم تعقيم المكاتب والممرات التى يمر بها المرممون، وتم الانتهاء من ٦٠٪ من أعمال الترميم للقطع الأثرية، والمركز استقبل حتى الآن ٥٤ ألف قطعة أثرية، و٩٥٪ منها أصبحت جاهزة للعرض.