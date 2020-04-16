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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة حلب» السورية تبث فعالياتها «أونلاين»

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:30 م
ثقافة حلب
ثقافة حلب
جمال عاشور
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أطلقت مديرية ثقافة حلب، مبادرة جديدة تتضمن بث الأنشطة الثقافية والأدبية المتنوعة بشكل مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصفحة وزارة الثقافة السورية، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وجاءت الفكرة بعد إيقاف الأنشطة الثقافية، للتواصل مع المواطنين والاستمرار بتقديم الأمسيات الأدبية والفنية لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث سيتم بث هذه الأنشطة بشكل دوري خلال الظروف الحالية تأكيدا على أهمية البقاء في المنزل.

وتتضمن المبادرة برنامجا فنيا وتراثيا واجتماعيا منوعا،، إضافة إلى نشاطات للأطفال ومحاضرات فكرية وعلمية وتوعوية، تضمنت بثا مباشرا لأمسية أدبية بمشاركة كوكبة من شعراء مدينة حلب ترافقت بعزف موسيقي على آلة العود ومنهم الشاعرة رولا عبدالحميد التي تقدم قصيدة بعنوان "جلجامش".

وتقوم مديرية الثقافة بتنسيق العمل للبث المباشر عن طريق الكاميرات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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