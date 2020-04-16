فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بكورونا و14590 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا و14590 إصابة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".أعلنت السلطات الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ويذكر أن عدد الإصابات حول العالم تجاوز مليوني إصابة، بخلاف وفاة أكثر من 150 ألف حالة حتى اليوم، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أنه لن يتم التوصل إلى عقار بشأن علاج كورونا قبل عام على الأقل.