الطبيب المصري شخصية عدد مجلة الفنون من هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، العدد رقم 25 من مجلة "فنون" برئاسة تحرير حاتم حافظ، الذي يحتفي بالدور العظيم للطبيب المصري عبر التاريخ، ويلخص مسيرة "جيش مصر الأبيض" في مختلف فروع الفنون، وتقاطعات الطب مع الأدب والعمارة والدراما التلفزيونية والرقص والموسيقى والفنون التشكيلية، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بيوم الطبيب، وتكريما لأطباء مصر على دورهم الوطني في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وتحتفي المجلة، في عددها التذكاري الجديد الصادر تحت عنوان "العيادة"، بالطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الذي تم اختياره شخصية العدد، تقديرا لدوره الإنساني العظيم في خدمة أبناء مصر.ويأتي إصدار "العيادة" في 116 صفحة من القطع الكبير، ويشمل أكثر من 30 مقالا لنخبة من كبار الكتاب والنقاد والفنانين الذين يعملون على تحليل تأثيرات الطب والعمل في تلك المهنة السامية على الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية في مصر وجميع أنحاء العالم.وكتب رئيس تحرير مجلة "فنون" الدكتور حاتم حافظ افتتاحية العدد، تحت عنوان "ألف لا بأس"، وتضمن باب "سكرين" في المجلة، مقال "الطبيب في الدراما.. بين الصورة الساذجة والاستغلال الأمثل" لرامي المتولي، و"بين المزيف والحقيقي.. العيادة في أفلام خيري بشارة" للناقد محمد سيد عبد الرحيم، بالإضافة إلى العمود الشهري "الدراماتورجي" للدكتور محمد سليمان عبد المالك، تحت عنوان "في مديح الألم".وفي باب "تياترو" تكتب أميرة دكروري عن "لغة الجسد.. الفن الغامض والنتائج المبهرة"، ويحكي أحمد نصار عن "بروجرام اللياقة للممثل"، وأيام من غيرتهم الرياضة على الطريق للأدوار الفنية، وتكتب "سماء إبراهيم" عمودها الشهري "كواليس"، تحت عنوان "ومن الفن ما..".وفي باب "تشكيل" تقدم "فنون" رحلة لاستكشاف جذور العلاقة التاريخية بين الطب والفن، وتكتب أسماء سعد تحت عنوان "500 عام من الإبداع بصحبة الريشة"، لتعرض لنا كيفية أستعانة أطباء عصر النهضة برواد الفنون، وتكتب بسنت عبد الحميد تحت عنوان "بالأبيض والألوان.. الحالة البصرية بين الطب والفنون"، بينما تكتب الروائية نورا ناجي عن "أزياء الأطباء عبر العصور"، كما تقدم المجلة في العدد تحقيقا لبسنت يحيى، عن فنون التصميم وعبوات الأدوية، ويكتب مصطفى طاهر مقاله الشهري "محطة مصر"، تحت عنوان "عيادة ثناء المليجي".ويكتب بسام عبد اللطيف في باب "عمارة" عن "غرفة للحياة"، بينما يستعرض المعماري كريم الشابوري في جولته مع مجلة "فنون"، سيناريو العرض المتحفي الذي قدمه لمتحف الطبيب نجيب باشا محفوظ، في القصر العيني بالقاهرة، ويكتب عز الدين حافظ عن "التخطيط للمساحات العلاجية باستخدام التصميم والألوان"، بينما يكتب محمد فتحي، عموده الشهري "ضِل ونور"، تحت عنوان "القلب جهة اليمين قليلا !".ويتضمن باب "رقص" مقال ريهام عزيز الدين، عن مسارات التعافي النفسي للجسد والذاكرة، تحت عنوان "تانجو الجسد والحياة"، بينما يكتب مناضل عنتر عموده الشهري "خطوات"، عن العلاج بالرقص.ويعرض باب "موسيقى" تجربة معالجتها لأنظمة القطاع الصحي، كما يحدثنا أحمد عبيدة عن "العزف الحي في دور الرعاية"، بينما يكتب محمد فاروق تحت عنوان "وفي الموسيقى علاج"، وفي عموده الشهري "أبجديات" كتب إبراهيم فرغلي تحت عنوان "حين يهتف الفن.. هاي هتلر".وفي باب "الآداب".. يكتب الدكتور محمد فتحي عن سلسلة سفاري الشهيرة للدكتور أحمد خالد توفيق، تحت عنوان "أن تصارع مرضا برواية"، بينما يحكي الدكتور محمد سمير الخطيب عن الحكاية التاريخية لمولد العيادة في مصر، تحت عنوان "مؤسسة الضبط وقلب المجتمع"، ويكتب أحمد عبد المنعم رمضان تحت عنوان "كتاب ومجانين"، وتكتب مريم سليمان عن "طب الأسنان والفن" بين تنظيم الفوضى وإدارة الألم، وتكتب نورا ناجي عن الطبيب العجوز "ساحر ما وراء الطبيعة" للدكتور رفعت إسماعيل، وتقدم مروة حافظ تحقيقا صحفيا تحت عنوان "ماذا يقرأ الأطباء؟".كتب "باسم صادق" خاتمة العدد "أخر كلام"، تحت عنوان "بونبون السعادة" وشوكولاته الاكتئاب، وأفردت المجلة صفحات بالصور التذكارية النادرة لمسيرة الدكتور مجدي يعقوب، وهو بصحبة النجم العالمي عمر الشريف، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والأطفال في مستشفى أسوان، وأحد الأعمال النحتية التي تصوره، بينما قدمت "فنون" في باب إبداع، نص "كعب عال وحذاء كروكس" للدكتورة رحاب إبراهيم، وفصل من رواية "الكتابة بالمشرط" للدكتور إيمان يحيى، الصادرة عن دار الشروق بالقاهرة، بالإضافة للنص المسرحي "شتاء" لأميرة شبانة.يذكر أن "فنون" مجلة شهرية تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي، ويرأس تحريرها حاتم حافظ، وتتكون هيئة تحريرها من الناقد المسرحي باسم صادق، نائبا لرئيس التحرير، والكاتب الصحفي مصطفى طاهر، مديرا للتحرير، ورامز عماد، ونبيلة عبد الله، سكرتيرا التحرير، والمخرج الصحفي أحمد سعيد، مديرا فنيا، والسيد عبد النبي، مديرا فنيا مساعدا، وعمرو مغيث، مصححا لغويا، والمتابعة غادة ميسرة.