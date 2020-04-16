‎خالد الجندى عن إجراءات شم النسيم: مخالفة الحكومة حرام شرعا

علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات المتبعة خلال أيام شم النسيم، للوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 "، قائلاً:" ما قاله رئيس الوزراء لا يجوز مخالفته شرعاً كون ولى الأمر يعمل على تطبيق القانون".





وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن على المجتمع أن لا يسمح لأحد بمخالفة أحد للإجراءات التى تتبعها الدولة فى الوقائية من الفيروس القاتل، ونترك من يستهزئ.



