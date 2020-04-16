إصابات كورونا فى اليابان تتجاوز الـ8700

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان، 8700 إصابة حتى ظهر اليوم الخميس.ويتضمن الرقم من ثبتت إصابتهم في فحوص الحجر الصحي في المطار، وكذلك موظفي وزارة الصحة والأفراد الذين أعيدوا إلى اليابان على متن طائرات مستأجرة.وتم تسجيل ثماني إصابات جديدة يوم الخميس، ليصل العدد إلى 8730 إصابة، وبإضافة 712 إصابة بين من كانوا على متن السفينة دايموند برينسيس، يرتفع العدد إلى 9442 إصابة.كما تم تسجيل وفاة أخرى صباح اليوم، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 192 وفاة من بينها 13 وفاة بين من كانوا على متن السفينة.وتتصدر طوكيو قائمة المحافظات في عدد الإصابات، حيث بلغ 2446 إصابة فيها وتليها أوساكا بـ968 إصابة.ويقول مسؤولو وزارة الصحة اليابانية: إن 173 عانوا من أعراض خطيرة حتى يوم الأربعاء، ومن بينهم خمسة ممن كانوا على متن السفينة، مضيفا، أن 1546 شخصا تعافوا وغادروا المستشفيات. ومن بينهم 901 تم تشخيص مرضهم في اليابان، و645 ممن أصيبوا على متن السفينة السياحية.