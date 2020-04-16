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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

‎خالد الجندى: النبى محمد كان حريصا على أداء صلاة التراويح فى البيت

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:20 م
خالد الجندى
خالد الجندى
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‎قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طوال حياته كان حريصا على أداء صلاة التراويح فى البيت، مشيرا إلى أنه ما نفعله فى رمضان هو تطبيق للسنة النبوية.

‎وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصل التراويح فى المسجد الا ٣ مرات، ومن جعلها جماعة هو الفاروق عمر بن الخطاب، وبذلك تعتبر سنة عن خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم".

‎وأكد، أن الأصل فى صلاة التراويح، إنها ليست فى المساجد، وإنما تصلى فى البيت، وتكون خفية بين العبد وربه.

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