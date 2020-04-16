البرلمان يقرر تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة لـ 21 إبريل

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020؛ ليكون في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري.يأتي ذلك وفقا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.