460 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص وتم شفاء 61 حالة وتسجيل حالتي وفاة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تجاوز حالات الشفاء المسجلة في الدولة أكثر من 1000 حالة، بعد تسجيلها شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1034 حالة.