«الملابس الجاهزة» تطالب بتصريح لتصنيع الكمامات والملابس الوقائية

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن كثير من مصانع الملابس توقفت خلال الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا وتنفيذ قرارت الحظر.وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن السوق يشهد حالة من الركود في الوقت الحالي ولا تتجاوز نسبة المبيعات 20%.وطالب حسن وزيرة الصحة بالتصريح لأصحاب المصانع بإنتاج الكمامات الصحية وكذلك الملابس الوقاية لحماية الاطباء بدلا من توقف المصانع وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل.وأشار إلى أن شعبة الملابس بالتعاون مع الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي تعمل على تنفيذ مبادرات مستمرة تتماشى مع مساندة الدولة في مواجهه وباء كورونا العالمي.