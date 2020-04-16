محافظ دمياط توجه بسرعة إزالة القمامة وشفط مياه الصرف الصحى

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة، وكذلك شفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بها موجهة بالوقوف على سبب تلك المشكلة وحلها على الفور.كما وجهت محافظ دمياط برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتصدي لها بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين، وكذلك إلزام مالكي الأراضي الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون طبقا لما تم اتباعه بعدد من المناطق.كما تابعت الدكتورة منال عوض أعمال الرصف بالأسفلت للطريق الواقع بامتداد شارع 306، بعد الانتهاء من أعمال تغطية ترعة جنابية العنانية بطول 200 متر، مؤكدة على تنفيذ تلك العملية وفقا للمعايير الفنية المقررة في هذا الشأن وكذلك إنشاء بلدورات على جانب الطريق للبدء في إنشاء المرحلة الثانية من المشروع والذي يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ومتنزه ترفيهي للمواطنين.