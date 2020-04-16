تشريح جثة عاطل قتل على يد 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة فى إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة عامل قتل على يد 3 أشخاص من أسرة واحدة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وبدأت التحقيق مع المتهمين بقتله.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه للاعتداء بإمبابة.أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى أن 3 أشخاص من أسرة واحدة، وراء الاعتداء على المجني عليه، عقب نشوب مشاجرة بينهم يسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.