حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين في القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس ٣ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠ جرام قبل ترويجها بعدد من المناطق بالقاهرة الجديدة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات عن التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.