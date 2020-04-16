عضو عليا «المؤتمر»: عالم ما بعد كورونا مختلف.. ومصر لها مكانة كبيرة فيه

قال حسام مرسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أن هناك تغيرات جذرية سوف تحدث في كافة الجوانب بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.وأضاف "مرسي" في بيان له اليوم الخميس، أن هناك توقعات بأن خريطة العالم سوف تغيير، منوها بأن هناك دولا ستصعد وأخرى تهبط، معتقدا أنه سيكون لمصر ترتيبا مميزا بين دول العالم نظرا لأنها استعدت للأزمة بكل احترافية وثبات.وفي سياق تعامل مصر مع الأزمة الحالية، أشار مرسي إلى أن مصر تعرف جيدا إدارة الأزمات والاستعداد لها، أبرز الدلائل على ذلك مجال الأمن الغذائي، أن الدولة زرعت مليون ونصف المليون فدان باستخدام الصوب الزراعية، ومزرعة غليون السمكية، لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين.وأشار مرسي إلى أن إشادات الدول الكبرى ومنظمة الصحة العالمية بتعامل مصر مع الأزمة يعطي دليل وفعال وقوي وواضح للعالم أجمع بأن مصر أدارت تلك الأزمة بكل احترافية وثبات.وتابع مرسي، أن الشعب المصري أعطى ثقة واثق في تعامل أجهزة الدولة مع الأزمة وأن مصر سوف تعبر هذه الجائحة بأقل الخسائر، مطالبا الشعب المصري بالوعي وعدم الاستهانة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمجابهة الوباء.واختتم عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، بيانه حيث قدم الشكر لجيش مصر الأبيض، لافتا إلى أنهم يواجهون وباء يهدد البشرية، مشيدا بالدور القوي الذي يقدمونه من أجل محاربته.