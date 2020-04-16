عبدالرحيم طايع يكتب: فى رَحْبَة المُذهِل سيد إمام

كل كتابة مهما تكن لا تفى بالمترجم والناقد التنويرى المُذهِل «سيد إمام». فالرجل صاحب مشروع كبير واضح الملامح فى الترجمة والنقد، وليس مترجمًا عابرًا ولا ناقدًا من الذين يقتاتون النقد، من خلال ترصد الإبداعات الجديدة، ووضع تفاسير مجانية لها فى هذه الصحيفة أو تلك المجلة.

إنه مترجم معتبر يبتغى شيئًا عميقًا نافعًا من وراء اختياراته النابهة للترجمة، هذا الشىء يتجاوز قيمة الترجمة الدقيقة بذاتها إلى آفاق أسمى تتوخى تعطير الأجواء بالضياء الباهر، وهو واحد من النقاد القلائل المعدودين ممن لا يتخذون النقد وسيلة للكسب، حاشاه، ولا يفهمونه فهمًا مريبًا على أنه قبضة قوية محضة يسيطر بها الناقد على المبدعين، لا سيما الذين لا يروقونه، ويهدد بها وجودهم، أو فرصة للاستعراض الثقافى والتنظيرى، إنما هو فاحص النصوص الأمين ومحللها بموضوعية تامة، بصرف النظر عن نفاذ أسماء مبدعيها من عدمه، وهو منتقيها بالأساس انتقاء يتجاوز الجودة إلى صمودها أمام مستجدات الواقع، غير مفتون باللغة الرصينة لو كانت تقليدية بائسة تخطتها السنون، ولا بما يرمى إليه النص فى النهاية من المقاصد لو كانت مقاصد مستهلكة لا تحمل التجديد والإدهاش، لكن ينظر، أكثر ما ينظر، إلى تقدمية التصورات ومناسبتها للحظة الراهنة، وإلى طريقة المبدع الألمعية المتبنَّاة لإيصال أفكاره إلى المتلقين، وقدرته على أن يسلك طريقًا وعرة مليئة بالأشواك والحُفَر بخفة ومهارة.

وُلِد «سيد إمام» فى محافظة البحيرة فى ١٩ مارس ١٩٤٥، وحصل على ليسانس الآداب فى اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، لم يترك البحيرة إلى القاهرة التى استقر فيها بعد ذلك، عقب حصوله على مؤهله الجامعى، لكن مكث فيها طويلًا، يشارك فى الفعاليات الثقافية قائدًا ومعلمًا ورئيسًا لنادى الأدب هناك لدورات متتالية، بالإضافة إلى عمله الاستشارى المتواصل بإحدى المطبوعات الثقافية المصرية المهمة. قامت محافظته بتكريمه فى أكتوبر ٢٠١٧، كان التكريم رسميًا وشعبيًا، وربما كان فارقًا مع الرجل التقدير نفسه، لأنه يأتى من محل ميلاده ونشأته، لكن فى العموم لم يكن هذا التكريم بالحفاوة الكاملة التى ينشدها له العارفون بالرجل، لم يكن شىء يساوى صدق جهوده ولا يوازى تقدمية رؤاه ولا يطاول سماءات رفعته، لكنه كان التفاتة مبدئية مهمة لقيمة من قيمنا الثقافية المصرية راجحة الوزن، وكان جميلًا أيضًا أنه أتى من المكان الذى ينتمى إليه انتماء مباشرًا بالوطن.

لا يبالى «سيد إمام» بخسائره الشخصية، فى الوسطين الأدبى والثقافى وجميع الأوساط فى الحقيقة، حين يصدح بالحق الذى لا يعجب الآخرين، لا ما يراه حقًا، لكن الحق الذى وارته المصالح والذى نقيضه الباطل الفج، يكمن الفرق بينه وبين أمثاله هنا، فى كونه يجأر باليقين المكتوم، ولا يحسب أدنى حساب، إذ يعلنه عاليًا، وليغضب من يغضب!

ترجم «سيد إمام» أعمال المفكر المصرى الأمريكى «إيهاب حسن» وأعدَّ بعضها مع الترجمة، وإن كان غيره اهتم بذلك المفكر السامق «أكتوبر ١٩٢٥- سبتمبر ٢٠١٥»، إلا أنه فى رأيى كان أبرز من تصدى لأعماله بالترجمة والإعداد، ويمكن الاطلاع على ترجماته المتوفرة بهذا الشأن لاستيعاب اعتقادى الخاص، خصوصًا كتاب «الخروج من مصر.. مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية».. كما قام «سيد إمام» بنقد عشرات الأعمال الأدبية المحلية والعالمية المهمة المؤثرة، وقدَّم آراءه القيمة فى جميع القضايا المطروحة على الساحة، سواء اتصلت بمجاله أو انفصلت عنه، بحكم اتساعه وموسوعيته وامتلاكه القدرة المعرفية على النفاذ إلى الأمور.

يعيش الرجل حياته البسيطة العبقرية بين الكتب، قارئًا بنهم ومترجمًا ما يراه جديرًا بالترجمة، وناقدًا ما يحس بأنه يستأهل معاناة النقد، يمارس دوره التوعوى بإخلاص نادر، من خلال السوشيال ميديا، ويعيش خارج نطاق العلاقات بمضامينها القبيحة الشائعة فى أوساط الكُتَّاب والمثقفين، وخارج نطاق التكالب على أى شىء ولو كان فيه خيره العميم ونفعه الجزيل، وخارج الصَّغَار الذين امتلأت بهم البنايات الشاهقة الفارغة من المعانى الأخلاقية النبيلة والفكرية بالغة النقاء والتفرد.

إن رجلًا كهذا السيد المحترم لحقيق بأن تفخر أحبار أقلامنا بجريانها فى سيرته، وإنه لنوعية من الأفذاذ مهضومى الحقوق الذين لم ينشغلوا بأنفسهم قط، لكن ببناء محكم للأوطان، بحيث لا تقع وللإنسان بحيث لا تُضيِّعه الحياة ولا يُضيِّعها.

