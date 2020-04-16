منع الصلاة بالمسجد الأقصى طوال شهر رمضان

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني اليوم الخميس، تمديد قراره تعليق الصلاة في المسجد الأقصى طوال شهر رمضان بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.وقال المجلس في بيانه اليوم إن هذا القرر اتخذه وهو يعتصره الحرقة والألم، وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء.ودعا البيان جموع المواطنين والراغبين في الصلاة بالمسجد إلى تفهم الدواعي الشرعية والصحية للاستمرار في غلق ثالث الحرمين الشريفين.يذكر أن المملكة قررت في وقت سابق تعليق الصلاة في جميع المساجد بالبلاد طوال شهر رمضان ومنع صلاة التروايح، حيث سجلت المملكة مئات الإصابات وعشرات الوفيات جراء كورونا.