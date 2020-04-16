التحالف الدولي: سنواصل قتال «داعش» رغم تفشي «كورونا»

أكد القادة السياسيون للمجموعة المصغرة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الالتزام المشترك بمواصلة قتال هذا التنظيم، والحفاظ على توحيد الأهداف والتماسك في العراق وسوريا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الخميس، إن هذا جاء عقب اجتماع بتقنية (الفيديو كونفرانس) للقادة السياسيين للمجموعة اليوم، حيث اتفقوا على ممارسة أقصى ضغط ممكن على داعش، بالرغم من التحديات الجديدة، من بينها وباء (كوفيد-19)، وذلك بغرض إلحاق الهزيمة بالتنظيم ومكافحة خطره عالميا.وشدد القادة على أهمية تخصيص الموارد العسكرية والمدنية، لمواصلة جهود التحالف بالعراق وسوريا في هذا المجال، واتفقوا على استئناف تدريبات عملية (العزم الصلب)، عندما تسمح الظروف، حيث إنه متوقف مؤقتا بسبب الوباء.كما عبر القادة السياسيون عن تضامنهم الثابت، وعزمهم على القتال ضد داعش خلال الأزمة الوبائية العالمية الحالية، وعن تطلعهم لعقد الاجتماع الوزاري الكامل المقبل للتحالف الدولي في إيطاليا في أقرب وقت تسمح به الظروف.