الصين تساعد الدول الأكثر فقرًا لاحتواء كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم، إن بلاده ستساعد الدول الأكثر فقرا في تركيز جهودها على احتواء مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في حين تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لتوافق مجموعة العشرين بشأن تخفيف عبء الديون.ولفت تشاو إلى أن الصين ستشارك أيضا في التعاون الدولي بشأن مكافحة المرض من خلال القنوات الثنائية والتعددية، داعيا الدائنين متعددي الأطراف والدائنين التجاريين؛ للمشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول في تخطي الصعاب.واتفق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية بها يوم الأربعاء، على تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرا في العالم، بداية من أول مايو المقبل حتى نهاية العام.وتضم المبادرة أكثر من 70 دولة، من بينها كل الدول الأقل تقدما كما حددتها الأمم المتحدة وكل دول المؤسسة الدولية للتنمية، بحسب تشاو.