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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

احتياطي تونس يرتفع إلى 7.7 مليار دولار بعد قروض

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:07 م
دولار
دولار
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، أي ما يعادل واردات 131 يوما، مستفيدا من قروض ومساعدات بحوالي مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي إن احتياطي العملة الصعبة في هذه الفترة من العام الماضي، كان في حدود 14.3 مليار دينار، أي ما يغطي واردات 83 يوما.

حصلت تونس الأسبوع الماضي، على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بهدف احتواء آثار فيروس كورونا.

ومنح الاتحاد الأوروبي تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.

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